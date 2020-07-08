Среда, 8 Июля 2020 15:25

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с послом Беларуси в РА Игорем Назаруком, завершающий дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, Тоноян выразил благодарность послу за эффективную и активную деятельность по укреплению армяно-белорусских межгосударственных отношений, пожелав успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи собеседник обсудили вопросы армяно-белорусского сотрудничества в оборонной сфере, пути дальнейшего развития взаимодействия, указав на достаточно высокую динамику сотрудничества. Стороны также коснулись хода реализации мероприятий в рамках многосторонних платформ, вопросов региональной безопасности.