Среда, 8 Июля 2020 14:56

АрмИнфо. Фильм <Долгая ночь> Эдгара Багдасаряна взяла приз на кинофстивале The Indie For You. Картина была удостоена награды в категории <Лучший иностранный фильм>.

Действие <Долгой ночи> происходит в трёх временных измерениях: в наши дни, в эпоху Нарекаци и в период Геноцида армян. Роли исполнили Шант Ованнисян, Самвел Григорян, Луиза Нерсесян, Бабкен Чобанян, Нарине Григорян. Ранее <Долгая ночь> была отмечена премией <Анаит> Армянской национальной киноакадемии, в том числе как лучший фильм года.

Эдгар Багдасарян - армянский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист. В числе его известных работ - документальный фильм <От Арарата до Сиона> (2009 год).