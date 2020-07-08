Среда, 8 Июля 2020 14:32

АрмИнфо. Парламент Греции ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA).

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Греции, соглашение было внесено в парламент Греции 24 июня, а ратифицирован 7 июля на пленарном заседании, которое прошло под председательством вице-спикера греческого законодательного органа от Новой демократической партии Атанасиоса Бураса.

За ратификацию соглашения выступили правящая "Новая демократия", "леворадикальная" партия СИРИЗА, "Движение за перемены" (Кинима Алагис), ультраправое движение "Греческое решение" ("Эллиники лиси") и партия "Мера- 25". Меж тем, против проголосовала Коммунистическая партия Греции.

Отметим, что в марте текущего года замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц проинформировал, что 22 европейские страны уже полностью завершили процесс ратификации CEPA, еще 5 - находятся на завершающих этапах.