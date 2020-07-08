Среда, 8 Июля 2020 14:30

АрмИнфо. Деятельность Государственной инспекции по пожарной и технической безопасности будет урегулирована на законодательном уровне. Национальное Собрания РА на внеочередном заседании 8 июля в первом чтении обсудило проект поправок в законе <Об автомобильных дорогах> и в пакете смежных документов.

Как отметил в своем выступлении руководитель офиса по координированию работ инспекционных органов Артур Асоян, в настоящее время в стране действуют шесть инспекционных органов, каждый из которых решает свои задачи. Государственная инспекция по пожарной и технической безопасности будет заниматься не только текущими вопросами, но и эффективностью реализации субвенционных программ, в том числе, качеством строительства дорог, школ, детских садов и т.д. При проведении исследований инспекцию будет интересовать не субъект хозяйствования, осуществляющий ту или иную программу, а сам объект, дабы избежать разночтений. При проведении строительных работ одинаковую ответственность должны нести не только строительные организации, но и заказчики, проектировщики, подрядчики, субподрядчики и т.д. Также инспекция будет контролировать использование крупнотоннажными автомобилями дорожного полотна. Уже установлены 2 крупногабаритных контейнерных весов, благодаря которым качество этой работы повысится. И,наконец, инспекция будет контролировать возможности продажи земляного покрытия, что запрещено действующим законодательством страны.