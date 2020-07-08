Среда, 8 Июля 2020 14:18

АрмИнфо. В Центре круглосуточного ухода (бывший гюмрийкий дом-интернат для престарелых) Армянского Общества Красного Креста выявлены случаи коронавируса.

Согласно сообщению Ширакской областной администрации, коронавирус был выявлен у 55-и из 151-го бенефициара Центра. 37 из них госритализированы в медцентры Гюмри, Спитака и Еревана. Согласно источнику, один больной скончался. Что касается бессимптомных больных, то они находятся под медицинским контролем.

В общей сложности, в Армении было подтверждено 29820 случаев коронавируса, выздоровели 17427 человек, скончались 521. На данный момент фактическое лечение получают 11708 пациентов.