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 Среда, 8 Июля 2020 11:49

Российский центр науки и культуры в Ереване объявил победителей музыкального конкурса «Песни о России»-2020

Российский центр науки и культуры в Ереване объявил победителей музыкального конкурса «Песни о России»-2020

АрмИнфо.Заявки в виде роликов с исполнением песен, посвящённых России, принимались с 5 по 23 июня. 

Конкурс привлёк внимание не только участников из Армении и России, но и из других стран:  всего поступило 56 заявок из 9 стран (Армения, Россия, Египет, Тунис, Кипр, Австралия, Палестина и др.) и более 20 городов. Все работы участников, а это как известные песни о России, так и произведения собственного сочинения, были выложены на официальном YouTube-канале РЦНК в Ереване.

В номинации «Хоровое исполнение» победителем признан Хор Абовянской студии эстрадного и джазового искусства (Армения, г. Абовян). Победитель получает ценный приз и диплом I степени.

Дипломами также награждаются: Ансамбль «Вдохновение» (Кипр, г. Никосия), Ванадзорская профессиональная вокальная студия «Ли.Ме» (Армения, г. Ванадзор) и Хор «Рябинушки» (Армения, г. Степанаван).

В номинация «Сольное исполнение» первое место разделили: Сургучёва Лада с песней «Россия» (Россия, Московская область, г. Чехов-2)  и Амирханян Сона с песней «Девочка Россия» (Армения, г. Ереван).

Дипломом II степени награждаются: Гукасян Манушак с песней «Рождественская Русь» (Армения, г. Гюмри)  и Струнина Вера с песней «Родина» (Россия, Московская область, г. Красногорск).

Дипломом III степени награждаются: Саркисян Жаклин с песней «Моя Россия, моя страна» (Россия, г. Москва),  Тамер Ясин с песней «Девочка Россия» (Египет, г. Каир)  и  Сафонова Амалия с песней «Родина» («Вижу чудное приволье...») (Астралия, г. Мельбурн).  

Приз зрительских симпатий получает  Амбарцумян Гор с песней «Россия – ты моя звезда».

Специальными грамотами награждаются:

  1. Симбирева Ираида Иннокентьевна «С добрым утром, Россия» (Россия, Московская область, с. Ивашково);
  2. Айвазян Артак «Последний бой» (Армения, г. Гюмри);
  3. Биктагирова Ангелина «Я люблю тебя, Россия» (Египет, г. Хургада);
  4. Казарян Сара «Подмосковные вечера» (Армения, г. Ереван);
  5. Саргсян Нона «Я хочу, чтобы не было больше войны» (Армения, г. Ванадзор».

Все участники конкурса получат  Сертификат участия в электронном виде.

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