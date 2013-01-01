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|Российский центр науки и культуры в Ереване объявил победителей музыкального конкурса «Песни о России»-2020
|МИД Туркменистана информирует о мерах борьбы с пандемией коронавируса
|Армен Ашотян: Народ Азербайджана, обьясни своему президенту, что беременный мужчина - это жалкое зрелище
|Состоялась дистанционная встреча руководящего комитета программы действий Армения - Совет Европы на 2019-2022г.г.
|МЧС: Рядом с экспо-центром "Меридиан" обнаружено взрывное устройство
|Читать больше
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