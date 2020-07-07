Вторник, 7 Июля 2020 19:55

АрмИнфо. Апшеронский фанфарон разразился очередной тирадой пустословия и низкопробной болтовни в адрес Армении, армянского народа и Сержа Саргсяна. Об этом на своей странице в Facebook написал вице- председатель бывшей правящей в Армении Республиканской партии Армен Ашотян, комментируя последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам вице-председателя РПА, уровень мазутной желчи Ильхама Алиева намного уступает качеству бакинской нефти, на которой зиждется власть выхолощенного в тепличной среде этого латунного представителя "золотой молодежи" и наследника трона выдуманного соседнего государства, который просидел всю карабахскую войну в ночных клубах Стамбула, Москвы и бог знает где, вдыхая аромат дорогих сигар вместо фронтовой гари и клубов порохового дыма.

"Алиев-средний не извлек уроков как из бесславных поражений свои предшественников, так и из собственного апрельского фиаско 2016 года. В чем секрет такого неподдельно убогого и выходящего за рамки минимального дипломатического этикета поведения президента Азербайджана? Человек, который при виде Сержа Саргсяна в лучших традициях павловских собак каждый раз рефлекторно поджимал свой немощный хвост, армия которого на собственном опыте не раз чувствовала мощь и бесстрашие армянского солдата, ведет себя как среднестатистическая истеричка в период ПМС. Что такого непростительно больного сделал ему Серж Саргсян, что спустя 2 года после его отставки с поста президента Армении Алиев ведет себя подобным гнусным образом? Народ Азербайджана, обьясни своему президенту, что беременный мужчина - это жалкое зрелище. Видите ли, символика Республиканской партии ему не нравится. Конечно, не понравится, потому что именно представители этой партии бок о бок с другими сыновьями армянского народа показывали "алиевым" их настоящее место - как на поле брани, так и на дипломатическом поприще. Нет сомнений, что если вместо орла на нашем партийном флаге красовалась бы овца, привичный культурологический код президента Азербайджана в системе "свой-чужой" распознал бы ее куда благосклоннее. Не имеет ни малейшего морального права говорить о фашизме деятель, который насадил в своей стране культ человеконенавистничества и ксенофобии, который возвел армянофобию в ранг государственной религии, для которого рубящее топором спящего офицера ничтожество является национальным героем и символом.

Да, в Армении сегодня есть проблемы и с демократией, и с нынешней властью, но не Алиеву с его внутренними моральными пустотами и замашками средневекового мракобеса разглагольствовать о демократии, правах человека и европейских ценностях. Свои проблемы мы решим сами. Независимо от внутриполитических процессов, протекающих в Армении, армянский народ, армянская армия и политическая элита страны вместе накажут Алиева за его любую авантюру. Не сомневайтесь, соседи>, - написал Армен Ашотян.