Вторник, 7 Июля 2020 19:11

АрмИнфо. 7 июля состоялась дистанционная встреча руководящего комитета программы действий Армения - Совет Европы на 2019-2022г.г.

Как передает пресс-служба МИД РА, на встрече со вступительным словом выступили заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц и генеральный директор Управления иностранных дел Совета Европы Верена Тейлор. В обсуждениях приняли участие высокопоставленные представители министерств РА, участвующие в проектах, включенных в План действий, ответственные за их реализацию в Секретариате Совета Европы и в офисе Совета Европы в Армении.

Заместитель министра иностранных дел Авет Адонц коснулся реализации Плана действий и подчеркнул, что их успешная реализация имеет большое значение для укрепления демократических институтов в Армении. От имени правительства Армении заместитель министра иностранных дел поблагодарил организации-доноры Плана действий Совета Европы и Армении, а также Европейский Союз, Норвегию, Швецию, Австрию, Швейцарию, Великобританию, Германию, Ирландию и Лихтенштейн. В ходе встречи были представлены результаты программ, реализованных с Советом Европы в сферах защиты и поощрения прав человека, верховенства закона и демократического правления. Армянская сторона подтвердила готовность продолжать тесное сотрудничество в реализации Плана действий.