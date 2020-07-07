Вторник, 7 Июля 2020 19:01

АрмИнфо. Суд по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и других перенесен на 14 июля.

По словам судьи Анны Данибекян, поскольку рабочий день подошел к концу обсуждение ходатайств сторон продолжится на следующем заседании, которое состоится 14 июля в 13:00.

В ходе заседания 7 июля защита выступила с критикой и протестом против рассмотрения ходатайства обвинения - признать действия защиты (в частности, многочисленные ходатайства) умышленным затягиванием процесса и злоупотреблением правилами судопроизводства, и перейти к озвучиванию финальной части обвинительного заключения.

Обвинение, в свою очередь, заявило, что даже во время представления возражений защита не упустила случая затянуть заседание выступлениями, которые не имели непосредственного отношения к делу.

После многочасовых обсуждений и препирательств судья Данибекян решила, что право на представление ходатайств со стороны защиты не может быть ограничено и отклонила ходатайство обвинения.

Напомним, второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя. По делу о событиях 1 марта 2008 ода также проходят бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.