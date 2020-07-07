Вторник, 7 Июля 2020 18:43

АрмИнфо. 7 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал совещание с участием министра здравоохранения и советников президента по здравоохранению и социальным вопросам.

Как передает пресс-служба главы арцахского государства, Араик Арутюнян отметил, что на основании его предвыборному обещанию предоставить бесплатное здравоохранение, реализуются первые программы. Согласно распоряжению президента, расходы на лечение более 100 бесплодных пар, обратившихся в Министерство здравоохранения, будут полностью профинансированы государством.

По словам президента, бенефициарами следующей программы здравоохранения станут все участники Арцахской освободительной войны и Великой Отечественной войны. Это позволит представителям этих социальных групп воспользоваться всеми видами бесплатных лечебных услуг, включая операции на сердце, в медицинских учреждениях Арцаха и Армении. Президент также отметил, что со следующего года вся система здравоохранения будет бесплатной, и у каждого будет возможность пользоваться этими программами.

В ходе обсуждений был также поднят вопрос о переоснащении нового центра здоровья матери и ребенка в Степанакерте. Араик Арутюнян

отметил, что до конца года все необходимое оборудование будет закуплено за счет государственных и благотворительных средств, и поручил чиновникам сферы предпринять практические шаги в этом направлении.