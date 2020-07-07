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 Вторник, 7 Июля 2020 18:42
Анжела Степанян

Адвокат: Апелляционный суд озвучит решение по делу Гагика Царукяна 8 июля

Адвокат: Апелляционный суд озвучит решение по делу Гагика Царукяна 8 июля

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд Армении под председательством судьи Мхитара Папояна 7 июля завершил рассмотрение жалоб адвокатов и прокуратуры по делу олигарха и лидера партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна.

 

В беседе с журналистами, адвокат Царукяна Ерем Саркисян заявил, что суд удалился в совещательную комнату и решение будет обнародовано 8 июля.

 

<В ходе судебного заседания все аспекты жалоб были внимательно обсуждены. Стороны предоставили свои жалобы и возражения. Завтра суд вынесет решение по данному делу, время пока четко не указано>, - подчеркнул адвокат.  Отметим, что прокуратура обжаловала в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об отказе применения в отношении Царукяна в качестве меры пресечения ареста. В свою очередь адвокаты Царукяна представили ряд жалоб. Группа защиты считает, что в суд не представлено никаких доказательств, которые подтверждают, что Царукян связан с предъявляемым ему в рамках уголовного дела обвинением.

 

Другая жалоба адвокатов связана с тем, что следствие изначально велось неверно, и делом Царукяна должна была заниматься Специальная следственная служба, а не Служба национальной безопасности Армении. Отметим, что Царукяну предъявлено обвинение по трем уголовным делам. Согласно следствию, руководство и остальные члены партии <Процветающая Армения> в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов предвыборных взяток в 2017 году, причем это делалось под предлогом благотворительности.  По другому делу компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино, в результате чего государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов. Еще одно уголовное дело касается компании, связанной с Царукяном, которая незаконно присвоила земельные участки, и государству был нанесен ущерб в 342 миллиона драмов (порядка 685 тысяч долларов). 

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