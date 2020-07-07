АрмИнфо. МЧС Армении сообщает, что 8 июля в 17:00 компания <Нортех шин> осуществит работы по взрыву здания расположенного по адресу Аршакуняц 9/2. Отметим, что это здание большого промышленного холодильника, построенного еще в советские времена, принадлежит компании <Дзюник Сарнаран> (Снежный холодильник). <Работы по взрыву будут осуществляться с 16:30 до 17:30 часов. Движение по улицам Агатангегос - Григора Лусаворича, Агатангегос - проспект Аршакуняц - Кристапор, улица Кристапор - Севани - проспект Аршакуняц будет ограничено. На месте будут дежурить две пожарные бригады МЧС и на всякий случай одна машина "скорой помощи" >, - говорится в сообщении.