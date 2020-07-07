Отметим, что Айк Карапетян исполняет обязанности генерального директора ЗАО <Айпост> с 20 апреля этого года. Он в разные годы работал в Round Bank, VEON GROUP ARMENIA, MEGAFON, MTT, Viva-Cell MTS. ЗАО "Айпост" ("Армпочта") - национальный оператор почтовой связи Армении, предоставляющий почтовые, финансовые услуги и услуги в области розничной торговли. В настоящее время компания осуществляет свою деятельность во всех городах Армении и даже в самых отдаленных селах посредством 900 почтовых отделений.

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