АрмИнфо. По итогам тендера, проведенного накануне на заседании наблюдательного совета ЗАО <Айпост>, Айк Карапетян единогласно избран и назначен генеральным директором ЗАО <Айпост>.
Отметим, что Айк Карапетян исполняет обязанности генерального директора ЗАО <Айпост> с 20 апреля этого года. Он в разные годы работал в Round Bank, VEON GROUP ARMENIA, MEGAFON, MTT, Viva-Cell MTS. ЗАО "Айпост" ("Армпочта") - национальный оператор почтовой связи Армении, предоставляющий почтовые, финансовые услуги и услуги в области розничной торговли. В настоящее время компания осуществляет свою деятельность во всех городах Армении и даже в самых отдаленных селах посредством 900 почтовых отделений.