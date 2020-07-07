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 Вторник, 7 Июля 2020 17:38

Электросети Армении предупреждают об отключениях 8-го июля

Электросети Армении предупреждают об отключениях 8-го июля

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

 

11:00-17:00 жилой дом 10 на пр. Саят-Новы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на пр. Саят-Новы, жилой дом 18 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды 8-12 жилого дома 40 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 23 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 20-101 на улице Лео, собственные дома 53-99 в квартале 'Конд" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 20-28 и собственные дома 76-80 на улице Амиряна, собственные дома 85-107 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Авага Петросяна, Вртанеса Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 36/4-36/6 на улице Мамиконянца, жилой дом 92/1 на улице О.Эмина, жилой дом 1/11 на улице Малхасянца, жилой дом 9 на улице А.Сероба, жилой дом 15/1 на улице Сундукяна, жилой дом 6 на 2-ом тупике Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12-14 на улице Демирчяна, собственные дома на улицах Арабкира 25, 35, собственные дома на улице В.Давтяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 41 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 22 на улице Назарбекяна, жилой дом 16 на улице Сисакяна, жилой дом 16 во 2-ом квартале Маргаряна, жилой дом 38 на улице Бабаджаняна, жилой дом 144 в квартале "А-1" Ю/З района, жилой дом 6 на улице Шираза, жилые дома 10/5, 17, 18 в 1- ом Араратском массиве;  жилой дом 40 на улице Шираза, собственные дома 22-59 на улице Бурназяна, собственные дома 1-15 на 1-ом переулке Бурназяна, жилой дом 5 и собственные дома 6-12 (четные) на улице Мичурина, собственные дома 2-15, 5, 5А на улице Суворова; жилой дом 1 на улице Джугаи в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 60, 50/5 на улице Молдовакана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 24 на улице А.Ованнисяна  и жилой дом 45 на пр. Гая в 4- ом Норкском массиве; жилой дом 1 на переулке Мара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 6 на 4-ом переулке Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 2 у 2-ого поворота (2-рд Шрджадардзаин) в 8-ом Норкском массиве; подъезды 4 и 7 жилого дома 67 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 8 в квартале "Д.Варужан", жилой дом 2/1 в квартале "Исаакян" в Аване; жилой дом 15 (1/8) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12(3/2) на улице Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Котайкской области:

 

10:00-16:00 частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Саят-Новы, Исаакяна, Сафаряна, Закаряна в общине Егвард; община Нурнус полностью;

 

11?00-15?00 юго- восточный квартал, ООО "С.Л.Л газ", "От Мартина", "Айиса газ", "Бадалян ев ехбайрнер", "Нвер Торосян", "З.Саргсян", "Ванаовит", "Эва Мак", "Самвел Сасун", "Серфуд паацонер", "Арес Транс универсал" в общине Прошян.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города

Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. 

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