Вторник, 7 Июля 2020 17:33

АрмИнфо. Компания Henley & Partners 7 июля обновила Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств по результатам второго квартала текущего года и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Согласно сообщению компании, факт глобального закрытия границ в связи с пандемией коронавируса не отразился на цифрах рейтинга, поскольку действующие ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении между странами.

Но, на практике коронавирус оказал влияние на передвижение людей и на ценность ряда паспортов, которые, согласно данным рейтинга, считаются влиятельными и предоставляют формальную возможность для беспрепятственных путешествий.

Пример: паспорт США занимает в рейтинге 7-ое место с формальной возможностью для безвизовых путешествий в 185 стран мира. Но по состоянию на 1 июля 2020 года и в связи с запретом Европейского союза (ЕС) для въезда американских граждан на территорию ЕС, американский

паспорт теряет (пусть и временно) 27 стран и перемещается на 26-ое место, где соседствует с Мексикой.

Рейтинг паспортов не изменился по сравнению с показателями за первый и второй квартал 2020 года. Япония продолжает удерживать первую позицию в рейтинге с безвизовым доступом в 191 страну мира, и сохраняет ее и в реальности в связи с тем, что ее граждане могут въезжать в ЕС с 1 июля 2020 года. В первой десятке по-прежнему страны ЕС, Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада и др. Афганистан, Ирак и Сирия остаются на нижних строчках индекса.

Позиция российского паспорта в Индексе не изменилась ни формально, ни в связи с ограничениями ЕС (50-ое место со 118-ю безвизовыми направлениями), зато паспорт Украины безвизовый доступ в ЕС потерял как минимум до 15 июля 2020 года. Граждане Грузии, получившие безвизовый доступ в шенгенскую зону в 2017 году, могут въезжать на территорию ЕС с 1 июля 2020 года, и позиций своих не растеряли.

Согласно таблице, Армения по прежнему занимает 80-ую строчку в индексе с возможностью посещать ее гражданами 63 государства.

Кристиан Келин, председатель Группы компаний Henley & Partners и автор концепции Индекса паспортов говорит, что недавнее решение ЕС будет иметь далеко идущие последствия. <Как мы уже видели, воздействие пандемии на свободу передвижения было более радикальным и продолжительным, чем первоначально предполагалось. В ближайшие месяцы мы увидим появление новой глобальной иерархии паспортов с точки зрения мобильности: страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем не обязательно, что это будут традиционные для Индекса, сильные в промышленном плане, страны>.