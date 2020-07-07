Вторник, 7 Июля 2020 17:18

АрмИнфо. Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ принял постановление <О присвоении почетного звания <Город трудовой доблести>. Данный документ одобряет практику присвоения национальными решениями государств - участников Содружества Независимых Государств почетного звания <Город трудовой доблести> городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В документе отмечено, что это делается в ознаменование 75-летия Победы, в целях сохранения общей исторической памяти о героизме народов бывшего СССР и противодействия фальсификации истории.

Парламентарии стран Содружества уверены, что введение в практику присвоения такого почетного звания станет данью памяти труженикам тыла, которые своим доблестным трудом приближали Победу. Благодаря их самоотверженности в короткие сроки экономика СССР была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым.

Напомним, что в 2020 году в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон <О почетном звании Российской Федерации <Город трудовой доблести>. В постановлении от 29 июня 2020 года Совет Межпарламентской Ассамблеи СНГ рекомендует парламентам государств-участников рассмотреть возможность использования данной законодательной практики.