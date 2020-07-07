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 Вторник, 7 Июля 2020 16:33
Марианна Мкртчян

В Грузии вновь заявили о готовности оказать помощь Армении в борьбе с COVID-19

В Грузии вновь заявили о готовности оказать помощь Армении в борьбе с COVID-19

АрмИнфо. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия готова оказать Армении необходимую помощь.  Как отметила Екатерина Тикарадзе, Грузия зависит от армянской стороны и тех потребностей, которые они сами назовут. <Мы зависим от армянской стороны и тех потребностей, которые они сами озвучат. Грузинская сторона готова предоставить соседней стране необходимую помощь>, - сказала Екатерина Тикарадзе, передает Грузия-онлайн.

 

Отметим, что по данным на утро 7 июля в Армении зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных увеличилось до 29285. За день от коронавируса скончались 12 пациентов. За весь период распространения коронавируса в Армении вылечились 16907 человека, (605 за последние сутки) а скончались 503. Среди инфицированных зафиксировано еще 164 случаев смерти, но они вызваны другими причинами. 

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