Вторник, 7 Июля 2020 16:33

АрмИнфо. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия готова оказать Армении необходимую помощь. Как отметила Екатерина Тикарадзе, Грузия зависит от армянской стороны и тех потребностей, которые они сами назовут. <Мы зависим от армянской стороны и тех потребностей, которые они сами озвучат. Грузинская сторона готова предоставить соседней стране необходимую помощь>, - сказала Екатерина Тикарадзе, передает Грузия-онлайн.

Отметим, что по данным на утро 7 июля в Армении зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных увеличилось до 29285. За день от коронавируса скончались 12 пациентов. За весь период распространения коронавируса в Армении вылечились 16907 человека, (605 за последние сутки) а скончались 503. Среди инфицированных зафиксировано еще 164 случаев смерти, но они вызваны другими причинами.