Вторник, 7 Июля 2020 15:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил предприятие по сборке автоматов АК-103. Об этом сообщил сам Пашинян на своей странице в Фейсбук.

Премьеру представили оптические прицелы третьего поколения и тепловизеры отечественного производства, которые после соответствующих испытаний в течение года будут переданы на вооружение армянской армии.

Глава предприятия Игорь Гордиенко представил премьеру макет промышленной зоны научно-производственного объединения "Нейтрон", расположенной в городе Абовян Котайкской области РА. Как он рассказал, зона состоит из четырех блоков: патронное производство на территории примерно в 14 тыс кв.м с объемов производства до 150 млн патронов в год; производство по капитальному ремонту автомобильной техники с долевым участие АО "Ремдизель" и концерна КаМАЗ с объемом примерно в 120 единиц в год; производство по ремонту бронетанковой техники также при участии акционерного общества "Ремдизель" и концерна КаМАЗ с объемом в 100 штук в год.

По словам главы предприятия, на втором и третьем этапах предполагается сборка оружия с объемом 50 тысяч штук в год. Представитель завода сообщили, что все оборудование для завода уже заказано и находится на стадии производства, и приобретается у предприятий, с которыми компания работает на постоянной основе. Так же было сообщено, что на заводе планируется открыть не менее 1200 рабочих мест, и столько причем лишь на первом этапе и при вовлечении узких специалистов, а руководящий состав будет укомплектован офицерами, имеющими большой опыт в сфере производства и техники. По его словам, два здания "Нейтрона", находится на стадии завершения, решаются вопросы, связанные с территориями и до конца года, все работы будут завершены.

Затем премьеру рассказали о механических составляющих ЗРК "Оса-АКМ", подготовке тренировочных макетов для организации учебы военнослужащих на них. Затем, Пашиня уже ознакомился с собранными АК-103.

Как ранее сообщало АрмИнфо, контракт на поставку комплектующих изделий для организации поэтапной сборки автоматов АК-103 в Армении был заключен на основании соответствующего решения ФСТВС России 15 мая 2020. Согласно намеченному плану, производства автоматов Калашникова АК-103 в Армении стартовало в первой декаде текущего года, лицензия на производство рассчитана на 10 лет.

Как ранее сообщал глава предприятия Игорь Гордиенко, работа завода будет организована в два этапа. "На начальном этапе детали будут поставляться из России. Второй этап предусматривает производство простых деталей, необходимых для сборки на месте, опять же с использованием российских технологий", - сказал Гордиенко. Автомат АК-103 - оружие армейских и специальных подразделений.

Согласно сайту концерна "Калашников", наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, транспортировке и десантировании. Есть возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом. В конструкции автомата применены современные материалы. На АК-103 предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.