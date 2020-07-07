Вторник, 7 Июля 2020 15:22

АрмИнфо. Сегодня политическая инициатива <Во имя Республики> провела акцию у администрации президента. Члены инициативы призывают президента Армении Армена Саркисяна выдвинуть кандидатуры на одну из трех должностей судей Конституционного суда.

Как сообщает с места событий корреспондент АрмИнфо, члены инициативы передали в администрацию президента петицию с данным призывом.

Отметим, что данную инициативу возглавляет независимый депутат Арман Бабаджанян. В беседе с журналистами он заявил, что на сегодняшний день на президенте лежит ответственность; своими действиями Саркисян должен внести вклад в реформирование судебной системы Армении. Депутат отметил, что государству представился огромный шанс изменить судебно-правовую систему в стране, и если президент им не воспользуется, это будет огромной потерей.

<Я, отдал свой голос за судью КС Ваге Григоряна и хочу, чтобы последний посещал заседания Конституционного суда. Мы уверены, что только такой политический деятель как вы, осознает всю степень ответственности в данном вопросе>,- подчеркнул Бабаджанян.

Отметим, что в июне парламент принял поправки в Конституцию, согласно которым прекращены полномочия трех судей, срок нахождения на этой должности составил 12 и более лет. Этими судьями стали Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна. В свою очередь глава КС Грай Товмасян лишился поста председателя. Согласно Конституции одного кандидата на должность судьи КС должен выдвинуть президент, затем правительство и, наконец, Общее собрание судей. Полноценное формирование состава КС должно произойти в течение двух месяцев.