Вторник, 7 Июля 2020 15:03

АрмИнфо. По инициативе Министерства окружающей среды РА, вместе со специалистами и членами волонтерской группы, в последние дни проводится мониторинг на территориях тех населенных пунктов Араратской и Армавирской областей, где наблюдаются аисты с загрязненными перьями.

В результате проведенных наблюдений члены группы посредством сетевого мониторинга зафиксировали направления полетов аистов. Наблюдения позволили выявить точки кормовой базы птиц и вероятные очаги загрязнения. По предварительным данным, значительная часть загрязненных птиц для поиска корма спускается на территорию некоторых рыбных ферм, и за этим, по предварительным данным, может последовать загрязнение их перьев. Исследования показали, то, что на данный момент загрязнены около 60% аистов, гнездящихся на территории между селами Ерасхаун и Айанист, а также в селе Овташен.

Экспертная группа уже определила и составила список тех рыбоводческих хозяйств, в которых могут быть источники загрязнения. Мониторинг продолжится в течение всей недели.

В настоящее время исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды Варданом Меликяном готовится письмо, которое будет направлено в инспекционный орган охраны природы и недр с целью совместного посещения рыбоводческих хозяйств и проведения исследований.

<Решение проблемы загрязнения аистов находится в центре ежедневного внимания Министерства окружающей среды. Профессиональные подразделения осуществляют все необходимые мероприятия, находящиеся в рамках полномочий министерства, с целью скорейшего решения существующей проблемы>, - говорится в сообщении министерства.