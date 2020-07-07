Вторник, 7 Июля 2020 14:25

АрмИнфо. Действие документов, удостоверяющих личность граждан Армении, с истекшим сроком будет продлено.

Согласно заявлению Полиции Армении, поступившем в АрмИнфо, принимая во внимание ограничения, введенные в рамках режима чрезвычайного положения, обусловленных эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19), при истечении срока действия документов, удостоверяющих личность граждан Армении в период с 16 марта по конец действия режима ЧП, они будут считаться действительными.

"При этом, документы, удостоверяющие личность, будут считаться действительными не более чем на 30-й день после окончания действия чрезвычайного положения", - проинформировали в Полиции РА.