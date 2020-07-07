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 Вторник, 7 Июля 2020 14:20
Марианна Мкртчян

Вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере обсудили Давид Тоноян и Линн Трейси

Вопросы армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере обсудили Давид Тоноян и Линн Трейси

АрмИнфо. Вопросы армяно-американского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере обсудили в ходе встречи 7 июня министр обороны Армении Давид Тоноян и посол США в РА Линн Трейси.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, были подытожены итоги ранее осуществленных мероприятий, изучены возможности реализации текущих проектов в условиях ограничений обусловленных пандемией коронавируса. Обсуждался также процесс обеспечения постоянного участия Армении в международных миссиях по поддержанию мира и стабильности, а также ход осуществления  ротации в сложившейся ситуации.

Министр обороны рассказал о мероприятиях по предупреждению распространения COVID-19 в Вооруженных силах, а также о ходе проведения летнего призыва на обязательную службу в условиях пандемии.

Трейси в свою очередь заверила, что рада встретиться с Тонояном и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность для Армении и США.

На встрече стороны также коснулись иных вопросов, вызывающих обоюдных интерес, и касающихся в том числе и  региональной безопасности.

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