Вторник, 7 Июля 2020 14:20

АрмИнфо. Вопросы армяно-американского двустороннего сотрудничества в оборонной сфере обсудили в ходе встречи 7 июня министр обороны Армении Давид Тоноян и посол США в РА Линн Трейси.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, были подытожены итоги ранее осуществленных мероприятий, изучены возможности реализации текущих проектов в условиях ограничений обусловленных пандемией коронавируса. Обсуждался также процесс обеспечения постоянного участия Армении в международных миссиях по поддержанию мира и стабильности, а также ход осуществления ротации в сложившейся ситуации.

Министр обороны рассказал о мероприятиях по предупреждению распространения COVID-19 в Вооруженных силах, а также о ходе проведения летнего призыва на обязательную службу в условиях пандемии.

Трейси в свою очередь заверила, что рада встретиться с Тонояном и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность для Армении и США.

На встрече стороны также коснулись иных вопросов, вызывающих обоюдных интерес, и касающихся в том числе и региональной безопасности.