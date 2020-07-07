Вторник, 7 Июля 2020 14:19

АрмИнфо. Партия <Наследие> выступила против проекта решения о порядке формирования и утверждения государственного стандарта общего образования.

В своем заявлении партия напоминает, что проект решения был введен в обращение со стороны Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Недовольство <Наследия> вызывает тот факт, что проектом предусматривается сокращение количества часов предмета <армянский язык> в школах путем их перераспределения за счет других предметов. Помимо этого, как отдельный предмет будет изъята из школьной программы <История арямнской церкви>, и вместо этого ее отдельные разделы будут включены в учебные программы старшей школы.

По мнению <Наследия>, существующие в образовательной сфере проблемы не должны решаться в одностороннем порядке, без анализа мнений всех заинтересованных сторон. В связи с этим партия предлагает отозвать данный проект решения, и вместо него разработать иные критерии и стратегия в сфере общего образования.