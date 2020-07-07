Вторник, 7 Июля 2020 13:14

АрмИнфо. Должны быть разработаны правовые нормы обязательного соблюдения противоэпидемиологических правил вне режима чрезвычайного положения. Об этом заявил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс-конференции 7 июля.

Торосян отметил необходимость продления в Армении режима чрезвычайного положения, признав при этом, что вечно продлевать ЧП невозможно. Таким образом, по его словам, стоит задуматься о разработке правовых норм, которые обязали бы хозсубъекты и граждан следовать нынешним мерам безопасности (требования ношения масок, соблюдения социальной дистанции, и так далее). В противном случае, при отмене ЧП в стране может назреть взрывоопасная ситуация, которая приведет к катастрофическим последствиям.

Министр указал на то, что на сегодняшний день система здравоохранения работает в крайне напряженном режиме, однако медцентры, вовлеченные в борьбу с коронавирусом, получают всю необходимую финансовую поддержку. Что касается других медучреждений, то здесь Торосян признал, что по части спроса на платные медуслуги наблюдается определенный спад, что может привести к нарушению финансовой стабильности медучреждений и снижению оплаты сотрудников. <Мы должны преодолеть этот период с наименьшими потерями>, - подчеркнул глава Минздрава.

Добавим, что накануне премьер-министр РА Никол Пашинян не исключил вероятности продления режима чрезвычайного положения. Напомним, что режим ЧП в стране был введен 16 мартa и затем трижды был продлен, в последний раз - до 14 июля.