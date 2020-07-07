Вторник, 7 Июля 2020 13:06

АрмИнфо. В Армении нет дефицита тестов на коронавирус. Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс-конференции 7 июля.

Министр проинформировал, что благодаря усилению лабораторных мощностей, в Армении ежедневно проводится до 2500 тестов на коронавирус, в то время как ранее - всего 300. По его словам, этот показатель по количеству тестов на COVID-19 будет доведен до 3 тысяч в течение ближайших двух-трех недель. Так, в Иджеване, Мартуни, а также в столичных МЦ <Арабкир> и <Сурб Григор Лусаворич> будут созданы новые лаборатории, в которых будут проводиться ПЦР-тесты. Как пояснил Торосян, ПЦР-тестирование является сложным процессом, требующим соответствующего оборудования и кадров. Он проинформировал, что в Армении интенсивными темпами проводятся курсы переподготовки специалистов для работы с ПЦР-тестами.

Министр подчеркнул, что в Армении нет дефицита тестов на коронавирус. Так, около 80 тыс. тестов было закуплено, еще порядка 60 тыс. - получено в дар. Помимо этого, созданы возможности для локального производства порядка 100 тыс. тестов. Некий дефицит может наблюдаться в случае необходимого для тестирования инвентаря. В частности, это касается применяемых в тестировании палочек, спрос на которые в мировом масштабе настолько высок, что сами производители устанавливают на страны определенные квоты. Подобная ситуация вполне может привести к определенному снижению количества тестирований. Торосян сообщил, что этот вопрос удалось решить благодаря закупке из Китая 160 тыс. палочек, однако этот процесс протекал крайне сложно из-за ограничений на аввиасообщение и других логистических вопросов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 29285 случаев коронавируса, выздоровели 16907 человек, скончались 503. На данный момент фактическое лечение получают 11711 пациентов.