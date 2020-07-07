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 Вторник, 7 Июля 2020 12:43
Марианна Мкртчян

Алиев: Армянская сторона уже два года пытается изменить формат переговоров

Алиев: Армянская сторона уже два года пытается изменить формат переговоров

АрмИнфо.  Армянская сторона уже два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с "фиктивными" лидерами Нагорного Карабаха.

Как передает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 6 июля в интервью местным телеканалам.

При этом азербайджанский лидер выразил недовольство тем обстоятельством, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ "надлежащим" образом не реагируют  на подобные действия Армении, так же как не дают соответствующей оценки заявлениям премьер-министра Армении, что Карабах - это Армения, и в дополнение обвинил посредников в попытке " угодить и вашим, и нашим".

"Но это время уже прошло. Мы требуем ясности. Кем предпринимаются эти шаги?  Арменией. Мы привержены формату переговоров, берем за основу их суть. Конечно, далеко не все нас в ней устраивает. Но мы сказали, что нас устраивает и что не устраивает.  А что делает Армения? Заявляя <Карабах - это Армения>, полностью перечеркивает суть переговоров. Мысли о необходимости изменения формата переговоров делают их бессмысленными", - заверил азербайджанский лидер, добавив, что в Баку ожидают от посредников более серьезных, конкретных и целенаправленных заявлений.

"Знаете, мы сейчас проявляем терпение и стараемся быть конструктивными. Но сегодня переговорный процесс практически не идет. Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения. Это просто показывает, что Минская группа как бы действует. Но сколько можно? Быть действующим означает действовать. Я говорил, что мы не будет проводить переговоры ради имитации. Мы хотим вести переговоры по существу. Сейчас они придумали выражение <субстантивные переговоры>. Они сами придумали это выражение, его суть понятна - да, не меняя формата переговоров по существу и не дополняя имеющийся на столе предмет переговоров. В этом случае мы, конечно, будем участвовать в переговорах. В противном случае не будет никакой необходимости в проведении бессмысленных переговоров.  Именно этого мы ожидаем от Минской группы и твердо стоим на своей позиции. Мы доказали нашу правоту как на международных аренах, так и на поле боя, и пусть никто не забывает об апрельских боях", - заключил Алиев.

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