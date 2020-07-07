Вторник, 7 Июля 2020 12:29

АрмИнфо. Заседание КС, который в числе других вопросов должен быть рассмотреть объединенное дело по заявлениям судьи Давида Григоряна и второго президента Армении Роберта Кочаряна по вопросу конституционности статьи 300.1 УК РА не состоялось. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Заседание не состоялось ввиду отсутствия кворума. Сегодня Конституционный суд должен был решить вопрос о принятии к рассмотрению или прекращении рассмотрения заявления адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Отметим, что сегодня представитель правопреемников жертв 1 марта 2008, адвокат Тигран Егоян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что правопреемники жертв 1 марта также представили в Конституционный суд Армении ходатайство.

Адвокат, в частности, заметил: <Было представлено ходатайство о невозможности участия в рассмотрении дела по заявлениям судьи Давида Григоряна и подсудимого Роберта Кочаряна о соответствии статьи 300.1 УК РА Конституции Армении, судьями КС Ашотом Хачатряном, Араиком Туняном и Грайром Товмасяном. По части участия в рассмотрении дела Грайра Товмасяна, нам стало известно, что последний контактировал с адвокатом Кочаряна Арамом Орбеляном и с адвокатом бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Миграном Погосяном>, - подчеркнул Егоян.