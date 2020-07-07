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 Вторник, 7 Июля 2020 12:27
Карина Манукян

Торосян: Армения начнет обсуждения вокруг вакцины от коронавируса

Торосян: Армения начнет обсуждения вокруг вакцины от коронавируса

АрмИнфо. Армения решила начать обсуждения вокруг вакцины от коронавируса как с производителями, так и с возможными покупателями - ЮНИСЕФ и ВОЗ. Об этом сообщил глава Минздрава РА Арсен Торосян на пресс-конференции 7 июля.

На сегодняшний день работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся во многих странах мира. По словам министра, на данный момент разрабатываются порядка 200 вакцин, 20 из которых имеют шанс стать конечным продуктом. Как было замечено, научный прогресс позволяет сократить период клинических испытаний, которые ранее растягивались на годы. Между тем уже сейчас между некоторыми странами развернулась настоящая гонка за право обладания еще не утвержденными вакцинами от коронавируса, причем львиная доля этих переговорных процессов проходит под грифом <секретно>.

<Армения также решила начать обсуждения вокруг вакцины от коронавируса как с производителями, так и с возможными покупателями, к примеру, с ЮНИСЕФ и ВОЗ. Данные организации могут сразу закупить партию вакцин для, к примеру, 100 стран, и равномерно их распределить>, - сообщил Торосян. Министр подчеркнул, что в Армении всегда применялись только самые лучшие в мире вакцины. Он также отметил, что вакцинирование является самым безоппасным медицинским вмешательством.

В общей сложности, в республике было подтверждено 29285 случаев коронавируса, выздоровели 16907 человек, скончались 503. На данный момент фактическое лечение получают 11711 пациентов. 

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