Вторник, 7 Июля 2020 11:46

АрмИнфо.Правящая в Армении фракция "Мой шаг" намерена инициировать поправки в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым планируется вдвое нарастить размер штрафа за неношение масок.

Согласно законопроекту, размещенному на сайте Национального Собрания РА, предусмотрено, в частности, за неношение масок на открытых площадках установить штраф в размере 20 тысяч драмов вместо нынешних 10 тысяч драмов. Кроме того, за отсутствие масок в закрытых помещениях - магазины, транспорт, и т.д. - предусмотрено установить штрафные санкции в размере 50 тысяч драмов вместо 10 тысяч в настоящее время.

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса в Армении введен обязательный масочный режим, нарушителям которого грозит штраф в размере 10 тысяч драмов. Ранее размер штрафа составлял 150-200 тысяч

драмов, однако пару месяца назад размер взыскания снизили до 10 тысяч драмов.

Отметим, что по причине распространения эпидемии власти рассматривают возможность в четвертый раз продлить режим чрезвычайного положения. Накануне глава армянского правительства Никол Пашинян отмечал, что все идет к тому, что в ближайшее время режим ЧП как минимум один раз будет продлен. "Нынешние темпы показывает, что мы не можем поступить по-другому", - сказал Никол Пашинян.

Режим ЧП действует в Армении с 16 марта. Он продлевался уже трижды. За истекшие сутки в стране подтверждено 349 новых случаев

инфицирования COVID-19. При этом, выздоровели 605 человек. Зафиксировано 12 смертей - 7 женщин и 5 мужчин в возрасте от 58 до 85 лет. У всех у них имелись сопровождающие хронические заболевания. Еще 5 случаев смертей связаны с инфицированными коронавирусом пациентами, но которые скончались по другим причинам. Всего таких случаев 164. Таким образом, количество смертей с начала пандемии составило 503 человека. Подтверждено 29285 случаев инфицирования COVID-19, фактическое лечение получают 11711 человек, выздоровели 16907 граждан.