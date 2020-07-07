Вторник, 7 Июля 2020 11:33

АрмИнфо. Руководитель фракции <Мой шаг> Лилит Макунц встретилась с Временным Поверенным в делах Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Дэвидом Мораном. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, собеседники обсудили формирование в парламенте Великобритании на прошлой неделе парламентской группы Соединенное Королевство - Армения. Руководителем группы избран депутат от Консервативной партии Тим Лоутон. Достигнута договоренность о проведении в ближайшем будущем онлайн-встречи между двумя группами дружбы.

Стороны обменялись мнениями по поводу содействия Великобританией вопросам повышения эффективности работы армянского парламента, в частности, отметили важность создания парламентских экспертных платформ. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с проводимыми в стране реформами.