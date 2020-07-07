Вторник, 7 Июля 2020 11:26

АрмИнфо. В Армении количество скончавшихся от коронавируса превысило отметку в 500 человек.

Как передает Армянский единый информационный центр, за истекшие сутки в стране подтверждено 349 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом, выздоровели 605 человек. Зафиксировано 12 смертей - 7 женщин и 5 мужчин в возрасте от 58 до 85 лет. У всех у них имелись сопровождающие хронические заболевания. Еще 5 случаев смертей связаны с инфицированными коронавирусом пациентами, но которые скончались по другим причинам. Всего таких случаев 164.

Таким образом, как отмечает источник, количество смертей с начала пандемии составило 503 человека. Подтверждено 29285 случаев инфицирования COVID-19, фактическое лечение получают 11711 человек, выздоровели 16907 граждан.