﻿
 Вторник, 7 Июля 2020 10:57
Давид Степанян

Политолог: Проблемы между Арменией и Россией - следствие различных векторов развития

Политолог: Проблемы между Арменией и Россией - следствие различных векторов развития

АрмИнфо. Периодически возникающие, пусть и не самые страшные, но проблемы и вопросы между Арменией и Россией являются следствием различных векторов развития наших стран. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

<Все просто - Россия, к великому сожалению, постепенно движется к тоталитаризму.  Армения, меж тем, также постепенно, но неуклонно идет в сторону демократии.  Демократическим же системам правления традиционно было трудно работать с тоталитарными или авторитарными системами. Так что, это объективная проблема, которая возникла отнюдь не вчера и отнюдь не только между Арменией и Россией>, - подчеркнул он.

При этом, по оценкам политолога, в Армении есть некоторые силы, пытающиеся решать собственные проблемы внутри Армении, продвигать собственную политическую и иную повестку посредством определенных кругов Москвы. Первая из них, по его словам, - Республиканская партия, точнее то, что от нее осталось после отстранения от власти. Именно подобную деятельность, на его взгляд, неминуемо бы пресекла, данная заблоговременно, политическая оценка деятельности РПА.

<Эту оценку надо было давать не на словах, как это сделал премьер-министр Никол Пашинян. Ее необходимо было дать на законодательном уровне - в Национальном собрании. После этого остаткам <бывших> уже не пришлось бы звать на помощь внешние силы. Политическая оценка начисто лишила бы их подобной возможности. К великому сожалению, этого сделано не было. Сегодня пожинаем результаты>, - подчеркнул он.

Григорян, в этом свете, особо выделил недавнее заявление лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна о "распространяемых в Армении антироссийских настроениях". По его оценкам, в реальности антироссийские настроения в Армении искусственно никто не распространяет. Но рациональная, обоснованная критика в адрес российской политики в отношении Армении, к примеру, в вопросе цены на газ, в армянском обществе действительно налицо. По оценкам политолога, подобная критика - явление нормальное, и Москве следует знать о наличии в обществе страны - стратегическом союзнике подобных настроений.

2 июня лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выразил обеспокоенность "искусственным обострением антироссийских настроений в Армении", обвинив в этом антиармянские, антигосударственные силы, стремящиеся разорвать дружественные связи между двумя народами. "Как председатель самой крупной в стране оппозиционной политической силы, как гражданин я сделаю все для пресечения провокаций, направленных на формирование в нашей стране антироссийских настроений", - заявил Царукян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Правящая в Армении фракция Правящая в Армении фракция "Мой шаг" намерена вдвое нарастить размер штрафа за неношение масок
Ким Кардашьян призвалa своих подписчиков поддержать малый бизнес в Армении, сделав пожертвования в Фонд поддержки АрменииКим Кардашьян призвалa своих подписчиков поддержать малый бизнес в Армении, сделав пожертвования в Фонд поддержки Армении
В парламенте обсуждены вопросы армяно-британского парламентского сотрудничестваВ парламенте обсуждены вопросы армяно-британского парламентского сотрудничества
В Армении количество скончавшихся от коронавируса превысило отметку в 500 человекВ Армении количество скончавшихся от коронавируса превысило отметку в 500 человек
Политолог: Проблемы между Арменией и Россией - следствие различных векторов развитияПолитолог: Проблемы между Арменией и Россией - следствие различных векторов развития
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Поиск по дням

2013 , 2014