Вторник, 7 Июля 2020 10:57

АрмИнфо. Периодически возникающие, пусть и не самые страшные, но проблемы и вопросы между Арменией и Россией являются следствием различных векторов развития наших стран. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

<Все просто - Россия, к великому сожалению, постепенно движется к тоталитаризму. Армения, меж тем, также постепенно, но неуклонно идет в сторону демократии. Демократическим же системам правления традиционно было трудно работать с тоталитарными или авторитарными системами. Так что, это объективная проблема, которая возникла отнюдь не вчера и отнюдь не только между Арменией и Россией>, - подчеркнул он.

При этом, по оценкам политолога, в Армении есть некоторые силы, пытающиеся решать собственные проблемы внутри Армении, продвигать собственную политическую и иную повестку посредством определенных кругов Москвы. Первая из них, по его словам, - Республиканская партия, точнее то, что от нее осталось после отстранения от власти. Именно подобную деятельность, на его взгляд, неминуемо бы пресекла, данная заблоговременно, политическая оценка деятельности РПА.

<Эту оценку надо было давать не на словах, как это сделал премьер-министр Никол Пашинян. Ее необходимо было дать на законодательном уровне - в Национальном собрании. После этого остаткам <бывших> уже не пришлось бы звать на помощь внешние силы. Политическая оценка начисто лишила бы их подобной возможности. К великому сожалению, этого сделано не было. Сегодня пожинаем результаты>, - подчеркнул он.

Григорян, в этом свете, особо выделил недавнее заявление лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна о "распространяемых в Армении антироссийских настроениях". По его оценкам, в реальности антироссийские настроения в Армении искусственно никто не распространяет. Но рациональная, обоснованная критика в адрес российской политики в отношении Армении, к примеру, в вопросе цены на газ, в армянском обществе действительно налицо. По оценкам политолога, подобная критика - явление нормальное, и Москве следует знать о наличии в обществе страны - стратегическом союзнике подобных настроений.

2 июня лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выразил обеспокоенность "искусственным обострением антироссийских настроений в Армении", обвинив в этом антиармянские, антигосударственные силы, стремящиеся разорвать дружественные связи между двумя народами. "Как председатель самой крупной в стране оппозиционной политической силы, как гражданин я сделаю все для пресечения провокаций, направленных на формирование в нашей стране антироссийских настроений", - заявил Царукян.