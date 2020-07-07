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 Вторник, 7 Июля 2020 10:56
Давид Степанян

Прогноз: Пересмотр внешнеполитической линии Баку не за горами

Прогноз: Пересмотр внешнеполитической линии Баку не за горами

АрмИнфо. В контексте карабахского урегулирования, сегодня важны не столько переговоры глав МИД, сколько события в МИД Азербайджана.  Подобное мнение, комментируя прошедшую и ожидающуюся видеоконференции глав МИД Армении и Азербайджана, выразил АрмИнфо научный директор Международного дискуссионного клуба <Валдай> Федор Лукьянов.

3 июля Служба государственной безопасности Азербайджана провела в МИД страны спецоперацию, в результате которой "за злоупотребление полномочиями, присвоение и получение взяток" были арестованы высокопоставленные чиновники министерства Фархад Моллазаде, Салим Ализаде и Нурупаша Абдуллаев.

"В ходе подобных обсуждений министры говорят и пытаются решать лишь ситуационные проблемы и задачи. Карабахский конфликт - конфликт затянутый и, насколько я понимаю, тянуться будет еще очень долго. Меж тем, представляется, что особенно в последние месяцы в Азербайджане имеет место обострение настроений в отношении главы МИД Эльмара Мамедьярова. В его отношении сегодня высказывается негатив со стороны многих бывших и действующих депутатов и чиновников", - подчеркнул он.

В этом свете, российский аналитик ожидает дальнейшего разворота событий. По его оценкам, исходя из текущих и ожидающихся импульсов, важно понять, как все это отразится на внешней политике Азербайджана. Станет ли она более жесткой или наоборот смягчится. Сегодня исходя из критики в адрес МИД, согласно Лукьянову, понятно одно - содержательный пересмотр внешнеполитической линии Баку не за горами.

Аналитик не ожидает радикальных перемен в позициях Баку, при этом подчеркивая, что определенные, достаточно острые перемены во внешней политике страны все же будут.  По его оценкам, об этом говорят все последние импульсы в Азербайджане, которые, на его взгляд, необходимо тщательно отслеживать.

Комментируя текущий ход переговоров, Лукьянов предположил, что и на уровне глав государств, и на уровне глав МИД всегда обсуждались и обсуждаются различные идеи, касающиеся урегулирования конфликта. По его оценкам, сегодня уже все понимают, что в случае отсутствия сбалансированности, невозможен какой-либо вариант решения конфликта.

"Продвижения в урегулировании нет ввиду выгодности статус-кво буквально всем.  Необходимо понимать, что любое переговорное или вне рамок переговоров изменение статус-кво может быть выгодно лишь одной из сторон конфликта, поскольку в базовых вопросах идти на уступки должны будут все. Также понятно, что любые предложения России как посредника в направлении достижения урегулирования обсуждены и согласованы с Францией и с США. Соответственно, это именно тот случай, когда в Вашингтоне и Париже согласны даже на российский пакет урегулирования - главное, чтобы он был согласован с ними", - подытожил Лукьянов. 

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