Вторник, 7 Июля 2020 10:17

АрмИнфо.Пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани во время брифинга, коснувшись осквернения в США армянского хачкара использовала термин "геноцид армян".

"Кажется, что есть недостаток восприятия и исторических знаний, когда мемориальный комплекс Геноцида армян, являющийся данью памяти обо всех преступлениях, совершенных против человечества, в том числе и рабства, подвергается вандализму", - сказал Макэнани.

Отметим, что в конце мая текущего года во время продолжающихся в США акций протеста в центре Денвера аэрозольной краской был осквернен хачкар, посвященный Геноциду армян и жертвам всех преступлений против человечности. Этот хачкар является копией одного из трех тысяч средневековых хачкаров легендарного кладбища Джульфа, разрушенного правительством Азербайджана в 2005 году в рамках плана по уничтожению армянского наследия в Нахичеване.

Отметим, что США официально не признают Геноцид армян в Османской империи, и это несмотря на то, что практически все штаты приняли резолюции, в которых признается и осуждается это преступление против человечности. Президенты США во время ежегодных посланий к армянской диаспоре 24 апреля используют армянский термин "Мец егерн" (большая резня), в квалификации тех событий, уклоняясь от использования термина "геноцид армян".