Понедельник, 6 Июля 2020 20:12

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении продолжает разоблачать преступные устремления азербайджанских спецслужб, а также противодействовать антиармянским акциям и различным действия, направленным на дискредитацию Вооруженных сил Армении на различных интернет- платформах.

Так, согласно сообщению СНБ РА, были получены данные, что "профессиональные шпионы" спецслужб Азербайджана, оставаясь верными своему примитивному стилю работы и используя возможности современных информационных технологий, продолжают регистрировать в социальных сетях поддельные страницы с именами армян, проживающих за рубежом. Затем, представляясь в качестве бизнесменов-меценатов, пытаются вымогать военную информацию у армянских военнослужащих-пользователей или их родственников.

При этом в СНБ РА отмечают, что "горе-шпионы" действуют настолько примитивно, что сразу разоблачаются армянскими военнослужащими-пользователями, и незамедлительно сообщают в соответствующие структуры.

"Однако, несмотря на вышеуказанное обстоятельство, в ВС Армении есть отдельные лица, в том числе и среди командного состава, кто наивно думая, что общаются со своими бывшими военнослужащими или подчиненными, обсуждают вопросы, связанные с военной службой, во время переписки. Так, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сотрудник-спецслужб Азербайджана через вымышленную страницу, зарегистрированную в социальной сети Facebook, установил переписку с высокопоставленным офицером Вооруженных сил РА и пытался вымогать информацию о ВС страны", - сообщили СНБ РА, еще раз призвав граждан особенно военнослужащих, воздерживаться от общения с неизвестными пользователями в социальных сетях и не обсуждать вопросы, связанные с военной службой.