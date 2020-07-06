Понедельник, 6 Июля 2020 19:29

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян посетил государственную границу Армении и побывал в отряде пограничных войск России, осуществляющих охрану государственных рубежей с Турцией и Ираном с 30 сентября 1992 года на основе двустороннего соглашения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента Армении, визит состоялся в конце прошлой недели.

Начальник Пограничного управления ФСБ России в Армении, генерал-лейтенант Роман Голубицкий доложил о ситуации на границе, оперативно-служебной деятельности пограничников, тесном сотрудничестве с жителями приграничных сел и армянскими коллегами.

"Пограничное управление ФСБ России в Армении успешно решает поставленные перед ним задачи", - сказал Саркисян, выразив благодарность за добросовестную службу, пожелав пограничникам успехов.

При этом глава государства отметил, что развевающиеся на госгранице государственные флаги Армении и России - символ основанных на взаимном доверии дружественных и союзнических отношений двух стран и народов.

Саркисян с супругой Нуне Саркисян побывал также в селе Нор Шен (Харьков), откуда видны развалины древней армянской столицы Ани. Они навестили и беседовали с единственной жительницей села - бабушкой Ваандухт.