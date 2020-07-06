Понедельник, 6 Июля 2020 18:59

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 21 на улице А.Аветисяна, жилой дом 7 на улице Врацакан, жилые дома 3, 18 на улице Заряна, жилой дом 171 на улице Кочара, жилые дома 12-14 на улице Демирчяна, жилые дома 3, 5, 5/1, 7 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ой улице Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Маркварти, Ованнисяна, Папова, медицинский центр "Шенгавит", жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7/2 на 2-ой улице Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 60 на улице Арами, жилые дома 19, 23 на пр. Маштоца, жилой дом 38 на улице Саряна, подъезды 1-7 жилого дома 40 на улице Саряна, жилой дом 20 на улице Гераци, собственные дома 41-55 на 9-ой улице Айгестана, собственные дома 171-195 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 32 на улице Бабаджаняна, жилой дом 16 на улице Сисакяна, жилой дом 3 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 40 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 22 в 4-ом квартале Давташена, жилой дом 47 в квартале 'Норашен", жилой дом 11 на 2-ом переулке Маргаряна, жилые дома 12, 20 во 2-ом Араратском массиве, жилой дом 26 на улице Назарбекяна, подъезды 1, 3, 5 жилого дома 3 на улице Джугаи в 1-ом Норкском массиве; подъезды 1-2 жилого дома 20 на улице Д.Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40, 42 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 24/1 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на переулке Гюликевхяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 9 на улице Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 17, 19, 21, 23, 13 на улице Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Мара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 8 на 4-ом переулке Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 3 у 2- ого поворота (2-рд Шрджадардзаин) в 8-ом Норкском массиве; подъезды 5-6 жилого дома 67 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 8 в квартале "Д.Варужан", собственные дома на 5-ой улице, жилой дом 1/3 в квартале "Исаакян", подъезд 1 жилого дома 40 в квартале ''Нарекаци" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32 на улице Ташкент, жилые дома 1, 3, 5, 1/5, 2/3 на переулке Ташкент, ясли-детский сад N8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12(3/2) на улице Ташкент в Аван Ариндже;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Саят-Новы, Исаакяна, Сафаряна, Закаряна, община Нурнус полностью в общине Егвард;

11?00-15?00 ЗАО "Виваселл-МТС", кварталы "Мовсисян", "Пахстаканнери", "Араваин", ресторан армянкой кухни ''Урени", республиканская невралогическая больница в общине Касах;

12?00-17?00 община Нор Артамет, частично община Нор Гехи, ООО "Глобус", "Сарнаран", "Тнкаран", "Помпакаян-3", "Тикарбо", "А.Мартиросян", "Озем", "Г.Карапетян", "Г.Хачатряна", "Г.Авагян", "ЭсЭнд", "Клубничная Поляна", "Т.Дадаян", "Кей Энд джи Груп", "С.Касабян", "Т.Закарян";

в Гегаркуникской области:

12:00-14:00 жители-абоненты жилых домов 35-50 на улице К.Банаки, 10 на улице Еленовка, 30 на улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.