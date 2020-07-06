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 Понедельник, 6 Июля 2020 18:00
Алина Оганесян

В Мегри построят новый большой парк

В Мегри построят новый большой парк

АрмИнфо. В Мегри разворачиваются широкомасштабные строительные работы, которые коснутся, как дорог, так и ремонта, и строительства дошкольного учреждения, парка и пр. Об этом сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур Армении, ссылаясь на видеоролик <Построй Армению по-новому>, размещенный на странице премьер-министра РА Никола Пашиняна в фейсбуке.

В частности, согласно сообщению, в Мегри будет построен новый большой парк площадью 4 178 кв.м. Общая стоимость программы составляет 39.9 млн. драмов, из коих 21.9 млн. драмов приходится на долю общин, и

17.9 млн. драмов - госфинансирование.

Кроме того, ремонтируется единственный детский сад в Мегри. На эти цели было выделено 336.8 млн. драмов, из коих 117.9 млн. драмов приходится на финансирования благотворительного фонда <Мой шаг>, и

218.9 млн. драмов - государства. При этом, при содействии посольства Японии в Армении, в детском саду будет установлена система отопления на солнечной энергии. Последний раз частичный ремонт в этом детском саду был осуществлен в 1988 году.

В Мегри также проведут капитальный ремонт дорожного участка Каджаран-Мегри протяженностью 10 км, последний раз ремонтные работы над которым проводились еще в конце 1990-ых.  Договорная цена составила 1.1 млрд драмов. Предусмотрено, что работы будут завершены в 2020 году.

Согласно источнику, 81.1 млн. драмов (48.6 млн. драмов - госфинансирование, 32.4 млн. драмов - общины) было направлено на облагораживание автостоянок при таможенном пункте, а также на территории, прилегающей к магистрали М2 был построен рынок для реализации сельхоз урожая.

Сообщается также, что для орошения земель сельскохозяйственного значения площадью 100 га строиться 4 и 1 ремонтируется бассейн. Стоимость данной программы составила 68.5 млн. драмов, из коих доля государства - 47.9 млн. драмов, а общин - 20.5 млн. драмов.

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