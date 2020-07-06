Понедельник, 6 Июля 2020 17:57

АрмИнфо.Сигнал о бомбах в здании торгового центра <Мегамолл Армения> оказался ложным. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно источнику, торговый центр продолжит свою работу в обычном режиме. Сотрудники МЧС Армении обыскали все этажи здания, однако, бомбы не были обнаружены.

Отметим, что в 13:30 в МЧС поступил сигнал о том, что на первом и втором этажах в торговом центре <Мегамолл Армения> заложены бомбы, которые взорвутся в 13:50.Спасатели и сотрудники полиции эвакуировали 350 граждан из здания торгового цента. Однако, сигнал оказался ложным.