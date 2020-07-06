Понедельник, 6 Июля 2020 17:29

АрмИнфо. Ереван и Степанакерт тесно работают вместе, чтобы обеспечить координацию, а в случае с Арцахом - усилить чувство причастности к переговорам и мирному процессу. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению Арцаха, коснувшись вопроса о том, что уже стали традицией визиты армянского министра в Степанакерт после проведения переговоров под эгидой МГ ОБСЕ.

"Для нас очень важно сравнить и оценить принципиальные подходы, которые выражаются власти Арцаха и которые опираются на мандате, предоставленном народом Нагорного Карабаха", - сказал армянский министр, напомнив, что власти Арцаха наделены мандатом, данным арцахцами, а власти Армении - данным армянским народом.

На уточнении означат ли это, что планы вернуть Арцах за стол переговоров неизменны, глава МИД Армении подчеркнул, что это важный и принципиальный вопрос для Еревана.

"Если мы действительно сосредоточимся на эффективном переговорном процессе, с точки зрения обеспечения прямой эффективности этого процесса, участие Арцаха является практической задачей. Это никоим образом не уменьшает ответственность и обязательства Армении в этом процессе, но обеспечивает гораздо более четкую эффективность для обеспечения реального прогресса в мирном процессе", - заверил Мнацаканян.

Вместе с тем согласившись на затяжной характер конфликта, армянский министр позитивно расценил то обстоятельство, что несмотря на это и Армения, и Арцах привержены его исключительно мирному разрешению, исключив какую-либо новую угрозу опасности для безопасности народа Арцаха.

Напомнив о постоянных угрозах, исходящих от Азербайджана, проявляющихся в армянофобской политике, максимализме, максималистских подходах в переговорном процессе, и его более крайнее проявление, очевидцами которого стало международное сообщество в апреле 2016 года, глава МИД Армении подчеркнул, что всё это является постоянным напоминанием того, что угроза реальна, она существует.

"Доминирование компонента безопасности более чем выражено, независимо от того, к какому периоду он относится. Угроза, к сожалению, остается крайне очевидным фактором. И для нас безопасность один приоритетных задач. Вместе с тем, для нас в числе ключевых приоритетов право Арцаха на самоопределение и право на свободную жизнь. В этом контексте мы будем продолжать работать в рамках мирного процесса, продолжать переговоры с противоположной стороной под эгидой сопредседателей", - добавил министр.

Коснувшись вопроса международной изоляции населения Арцаха, Мнацаканян указал неприемлемость и несправедливость изоляции, отрицания прав для этого народа. При этом он констатировал, что люди в Арцахе реализуют свои многочисленные права - от базовых, основных прав человека, права на жизнь вплоть до права жить мирно, реализации личных, социально-экономических прав.

"И независимо от статуса, независимо от той реальности, каким образом это выражается в международных отношениях, народ состоит из реальных людей, и эти реальные люди никоим образом не могут быть отвергнуты с точки зрения реализации этих прав. Для нас это принципиальный вопрос, и мы продолжаем решать эту проблему на различных международных платформах, поднимать эту проблему и искать решения этого вопроса",- сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

В тоже время он подчеркнул, что в ходе переговорного процесса не может быть такой ситуации, когда под угрозу будут поставлены безопасность народа Арцаха, безопасность человека живущего в Арцахе, а также проявления основополагающих прав - начиная от защиты права на жизнь до обеспечения выражения права на коллективное самоопределение.

В заключение Мнацаканян добавил, что последние общереспубликанские выборы в Нагорном Карабахе яркое свидетельство того, что население Арцаха реализует свое право на самоопределение со всей серьезностью и ответственностью, на основе демократических принципов и норм.