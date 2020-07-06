﻿
 Понедельник, 6 Июля 2020 17:29
Марианна Мкртчян

Мнацаканян: Возвращение Степанакерта за стол переговоров важный и принципиальный вопрос для Еревана

Мнацаканян: Возвращение Степанакерта за стол переговоров важный и принципиальный вопрос для Еревана

АрмИнфо. Ереван и Степанакерт тесно работают вместе, чтобы обеспечить координацию, а в случае с Арцахом - усилить чувство причастности к переговорам и мирному процессу. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению Арцаха, коснувшись вопроса о том, что уже стали традицией визиты армянского министра в Степанакерт после проведения переговоров под эгидой МГ ОБСЕ.

"Для нас очень важно сравнить и оценить принципиальные подходы, которые выражаются власти Арцаха и которые опираются на мандате, предоставленном народом Нагорного Карабаха", - сказал армянский министр, напомнив, что власти Арцаха наделены мандатом, данным арцахцами, а власти Армении - данным армянским народом.

На уточнении означат ли это, что планы вернуть Арцах за стол переговоров неизменны, глава МИД Армении подчеркнул, что это важный и принципиальный вопрос для Еревана.

"Если мы действительно сосредоточимся на эффективном переговорном процессе, с точки зрения обеспечения прямой эффективности этого процесса, участие Арцаха является практической задачей. Это никоим образом не уменьшает ответственность и обязательства Армении в этом процессе, но обеспечивает гораздо более четкую эффективность для обеспечения реального прогресса в мирном процессе", - заверил Мнацаканян.

Вместе с тем согласившись на затяжной характер конфликта, армянский министр позитивно расценил то обстоятельство, что несмотря на это и Армения, и Арцах привержены его исключительно мирному разрешению, исключив какую-либо новую угрозу  опасности для безопасности народа Арцаха.

Напомнив о постоянных угрозах, исходящих от Азербайджана, проявляющихся в армянофобской политике, максимализме, максималистских подходах в переговорном процессе, и его более крайнее проявление, очевидцами которого стало международное сообщество в апреле 2016 года, глава МИД Армении подчеркнул, что всё это является постоянным напоминанием того, что угроза реальна, она существует.

"Доминирование компонента безопасности более чем выражено, независимо от того, к какому периоду он относится. Угроза, к сожалению, остается крайне очевидным фактором. И для нас безопасность один приоритетных задач. Вместе с тем, для нас в числе ключевых приоритетов право Арцаха на самоопределение и право на свободную жизнь. В этом контексте мы будем продолжать работать в рамках мирного процесса, продолжать переговоры с противоположной стороной под эгидой сопредседателей", - добавил министр.

Коснувшись вопроса международной изоляции населения Арцаха, Мнацаканян указал неприемлемость и несправедливость изоляции, отрицания прав для этого народа.  При этом он констатировал, что люди в Арцахе реализуют свои многочисленные права - от базовых, основных прав человека, права на жизнь вплоть до права жить мирно, реализации личных, социально-экономических прав.

"И независимо от статуса, независимо от той реальности, каким образом это выражается в международных отношениях, народ состоит из реальных людей, и эти реальные люди никоим образом не могут быть отвергнуты с точки зрения реализации этих прав. Для нас это принципиальный вопрос, и мы продолжаем решать эту проблему на различных международных платформах, поднимать эту проблему и искать решения этого вопроса",- сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

В тоже время он подчеркнул, что в ходе переговорного процесса не может быть такой ситуации, когда под угрозу будут поставлены безопасность народа Арцаха, безопасность человека живущего в Арцахе, а также проявления основополагающих прав - начиная от защиты права на жизнь до обеспечения выражения права на коллективное самоопределение.

В заключение Мнацаканян добавил, что последние общереспубликанские выборы в Нагорном Карабахе яркое свидетельство того, что население Арцаха реализует свое право на самоопределение со всей серьезностью и ответственностью, на основе демократических принципов и норм.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Сотрудники СНБ Армении продолжают разоблачать азербайджанских Сотрудники СНБ Армении продолжают разоблачать азербайджанских "горе-шпионов"
Армен Саркисян посетил государственную границу Армении и побывал в отряде пограничных войск РоссииАрмен Саркисян посетил государственную границу Армении и побывал в отряде пограничных войск России
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 7 июля
Пашинян: Режим ЧП в стране, скорее всего, будет продлен еще разПашинян: Режим ЧП в стране, скорее всего, будет продлен еще раз
Минздрав отчитался о мероприятиях по борьбе с коронавирусомМинздрав отчитался о мероприятиях по борьбе с коронавирусом
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Поиск по дням

2013 , 2014