АрмИнфо.Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции РА продолжает последовательную борьбу с проникновением запрещенных предметов на территорию УИУ.
Согласно сообщению, 6 июля около 12:00 служащие УИУ <Армавир> обыскали холодильник, который бывший осужденный А.С. собирался передать заключенному А.К. В нижней части холодильника, в специально изготовленном тайнике, были обнаружены две упаковки белых таблеток неизвестного происхождения (3147 штук), а также 6 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства и мобильная гарнитура.
По факту подготавливаются материалы; назначена судебно-химическая экспертиза.