Понедельник, 6 Июля 2020 16:56

АрмИнфо. 6 июля Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Рубика Мхитаряна отменил приговор осужденного по делу Погоса Погосяна - Агамала Арутюняна, и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Напомним, что речь идет о деле об убийстве гражданина Грузии Погоса Погосяна в ночь на 25 сентября 2001 года. Трагический инцидент произошел в джаз-кафе <Арагаст> после того, как Погосян позволил себе поздороваться с тогдашним президентом Армении Робертом Кочаряном неподобающим образом: <Привет, Роб>. Согласно СМИ, Погосян и Кочарян были знакомы со студенческих времен. Охрана Кочаряна вывела Погосяна в туалет и начала избивать его.

Как уже сообщалось, в прокуратуре города Еревана было изучено постановление суда общей юрисдикции первой инстанции от 2001 г, а также уголовное дело об убийстве Погоса Погосяна, заявление представителей гражданина Великобритании Стивена Джона Ньютона, который в тот роковой день находился в кафе.

Согласно уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 100 старого УК РА, сотрудник Министерства национальной безопасности РА Агамал Арутюнян был признан виновным в совершении убийства по неосторожности по преступной небрежности. По изучении дела суд счел подтвержденным тот факт, что 25.09.2001 около 00:30 в туалете Ереванского кафе <Арагаст> между Арутюняном и находившимся в состоянии алкогольного опьянения Погосяном произошла потасовка, в ходе которой Погосян упал на спину и ударился головой об пол, в результате чего скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. 21 февраля 2002 года суд приговорил Агамала Арутюняна к 2 годам лишения свободы, однако назначенное наказание даже не было применено условно в связи с установленным испытательным сроком в один год.

Между тем по итогам изучения заявления, адресованного Генеральному прокурору РА через представителей Стивена Джона Ньютона, было установлено, что заявление содержит существенные сведения о том, что в действительности имело место умышленное убийство группой лиц из хулиганских побуждений.

Таким образом, появились новые обстоятельства, которые могут доказать, что осужденный по делу явно совершил более тяжкое преступление - убийство при отягчающих обстоятельствах.

Исходя из вышеизложенного, в прокуратуре Еревана было возбуждено соответствующее производство и, с поручением о проведении расследования, направлено в отдел по расследованию тяжких преступлений СК РА. В ходе производства был произведен ряд действий, допрошены свидетели, которые подтвердили факт избиения Погоса Погосяна несколькими лицами. Аналогичные показания дал и Стивен Джон Ньютон.

Была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, результаты которой существенно отличаются от данных заключения, выданного ранее по уголовному делу. Это обстоятельство, в купе с другими фактическими данными, приобретенными по уголовному делу, подтверждает, что группа лиц руками и ногами нанесла удары по разным частям тела Погоса Погосяна, особенно по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Исходя из вышеизложенного, в начале текущего года заместитель генпрокурора РА представил жалобу в Апелляционный суд РА о пересмотре и отмене приговора от 21 февраля 2002 г. на основании вновь открывшихся обстоятельств, а также направлении дела в суд на новое рассмотрение.