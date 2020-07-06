Понедельник, 6 Июля 2020 15:11

АрмИнфо. Пограничный Медико-санитарный контрольный пункт Международного аэропорта "Звартноц" Инспекционного органа здравоохранения и труда РА продолжает работать по насыщенному графику. Об этом сообщил орган здравоохранения и инспекции труда РА.

В сообщении говорится о том, что приезжающие пассажиры в Армению из Беларуси и другими чартерными рейсами, большинство из которых прибывают из России, проходят обязательный термометр и внешнее обследование на наличие подозрительных клинических симптомов, получают маски.

Все данные вводятся в электронную систему <Армед>, что значительно ускоряет получение полной картины информации и ее предоставление в поликлинику по месту жительства данного лица.

После прибытия в Армению, люди обязуются самоизолироваться на 14 дней. Об этом приезжим гражданам сообщают в аэропорту и подписывают лист самоизоляции: без подписи не разрешают въезд в страну. Лист самоизоляции также предусматривает штрафы за нарушение этого требования.

Напомним, что с 03.07.2020 открылись чартерные рейсы Москва-Ереван, а с 04.07.2020 открылся рейс Минск-Ереван-Минск. Этими рейсами граждане Армении могут вернуться в Армению.