Понедельник, 6 Июля 2020 15:01

АрмИнфо. Полиция Армении 6 июля сообщила МЧС о полученном сигнале, о том, что на первом и втором этажах в торговом центре <Мегамолл Армения> заложены бомбы, которые взорвутся в 13:50.

На место происшествия выехал один боевой расчет спасателей МЧС. Спасатели и сотрудники полиции эвакуировали 350 граждан из здания торгового цента. Проводятся работы по поискам взрывных устройств.

Отметим, что взрывное устройство ищут также в торговом центре <Далма Гарден Молл>, на данный момент осуществляется эвакуация граждан. Работающие на месте сотрудники полиции пока не дают никаких комментариев на сей счет.