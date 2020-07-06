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 Понедельник, 6 Июля 2020 14:54
Карина Манукян

Суд принял в производство иск Артура Ванецяна против портала 1in.am

Суд принял в производство иск Артура Ванецяна против портала 1in.am

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана принял в производство иск экс-главы СНБ РА, лидера партии <Родина> Артура Ванецяна и его родителей против ООО <Скизб Медиа Центр> и информационного портала 1in.am. Об этом сообщает судебная информационная система DataLex.

Артур Ванецян и его близкие требуют публично опровергнуть являющуюся клеветой информацию, и обязать ответчика опубликовать текст опровержения и возместить моральный ущерб.

Добавим, что речь идет о публикации, в которой в частности сообщается, что <компания по грузоперевозкам, работающая с ЗММК, принадлежала не только отцу Ванецяна, а несколько лет назад Ванецян и сын Мгера Седракяна (Тохмахи Мгера) совместно инициировали логистический бизнес, посредством которого из Каджарана перевозят сырье Каджаранского медно- молибденового комбината в места назначения>.

Напомним, что ранее пресс-секретарь премьера Мане Геворкян заявила, что долю в ЗММК, с явным злоупотреблением служебными полномочиями и через подставных акционеров, приобрел бывший директор СНБ Артур Ванецян. Сам Ванецян это опровергает, признавая лишь факт сотрудничества ЗММК с принадлежащей его отцу компании по грузоперевозкам.

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