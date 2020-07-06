Понедельник, 6 Июля 2020 14:53

АрмИнфо. Армения не примет участия в Играх стран СНГ в связи с эпидемией коронавируса. Об этом проинформировал замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян в ходе совещания руководителей органов государственного управления физической культурой и спортом государств

- участников СНГ по вопросам подготовки и проведения первых Игр стран СНГ.

Добавим, что проведение Игр стран СНГ запланировано в период с 4 по 11 сентября в Казани.

<К большому сожалению, в связи со сложившейся ситуацией наша страна не сможет принять участие в Играх стран СНГ>, - заявил Мартиросян.

В общей сложности, в Армении было подтверждено 28936 случаев коронавируса, выздоровели 16302 человек, скончался 491. На данный момент фактическое лечение получают 11984 пациентов.