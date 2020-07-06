Понедельник, 6 Июля 2020 14:52

АрмИнфо. На территории Армении 6-7 июля ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, с 8-10 июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. В частях страны также возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 7-8 июля температура воздуха повысится на 3-4 градуса.

В Ереване 6-8 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы с 9-10 июля в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 17-19 м/с. Температура воздуха составит +34 градуса.