Понедельник, 6 Июля 2020 12:51

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян поздравил граждан страны с Днем Конституции и Днем Государственных символов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В послании президента, в частности, говорится: <У нас есть единые символы государственности: государственный флаг, герб, гимн и одна единая Конституция.

История непрерывно напоминает и подсказывает, чтобы мы не забывали, что залог достижения успеха как государство и общество в том, чтобы рука об руку, вместе строить страну. Также не следует забывать, что у нас есть прежде всего общие государственные и национальные интересы,

и только потом - личные или частные, что высшая ценность - человек>.

Президент отметил, что Конституция - не только право и обязанность, но также культура мышления и деятельности, система ценностей, философия.

<От нас требуются максимальные усилия и ответственность, дисциплина и бдительность, чтобы достойно преодолеть вызовы и двигаться вперёд. Мы обязаны быть осмотрительными, сплочёнными и предприимчивыми, чтобы иметь и передать завтрашним поколениям стабильную и развитую страну в виде сильного государства. Солидарной и терпимой общественности, невредимых государственных символов: флага, герба, гимна, составляющей основу развития государства и национального единства Конституции - как мощную и во всех аспектах здоровую Армению>,- заключил Саркисян.