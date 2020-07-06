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 Понедельник, 6 Июля 2020 12:47
Ани Мшецян

Адвокат: Ходатайство об аресте Микаела Минасяна было отклонено

Адвокат: Ходатайство об аресте Микаела Минасяна было отклонено

АрмИнфо. Ходатайство об аресте Микаела Минасяна было отклонено. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил адвокат зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна, экс­посла РА в Ватикане Микаела Минасяна Амрам Макинян.

Адвокат, в частности, напасал: <Было отклонено уже второе ходатайство об аресте Микаела Минасяна. У меня еще будет повод рассказать об этом ходатайстве. Однако, сейчас лишь могу сказать, что оно еще более бессмысленное, чем прежнее ходатайство.  Мы, безусловно, ждем, что будет подано еще одно ходатайство об аресте Микаела Минасяна. И даже не сомневаемся в том, что оно будет еще более бессмысленным и незаконным, чем прежние ходатайства>,- заключил адвокат.

Отметим, что в отношении Микаела Минасяна возбуждено два уголовных дела. По первому уголовному делу   Минасян привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест.  Точной информации касательно его нынешнего местонахождения нет; сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция (<Дзора ГЭС>). По уголовному делу касательно <Дзора ГЭС> обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов.  Ранее на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян заявила, что Минасян имел незаконные доли в компании <Спайка>, телекомпаниях <Шант> и <Армения>, торговом центре <Ереван мол>, Зангезурском медно-молибденовом комбинате, и ряде других компаний. По ее словам, большая часть его доли была в спешке продана после <бархатной революции>, причем, к примеру, долю в ЗММК, с явным злоупотреблением служебными полномочиями и через подставных акционеров, приобрел бывший директор СНБ Артур Ванецян. Геворкян указала также, что отцу Ванецяна принадлежит компания, ставшая крупным перевозчиком грузов ЗММК. По ее словам, Правительство располагает также сведениями, что Минасян имеет долю коррупционного происхождения в компании UCOM, и именно он де-юре является собственником части акций семьи бывшего главы КГД Гагика Хачатряна.  Второе уголовное дело в ССС возбуждено по факту превышения должностных полномочий, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.

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